В FIS оценили вероятность возвращения россиян на турниры

Генсек FIS Мишель Вион назвал слова о возвращении россиян на Кубок мира ошибкой

Генеральный секретарь Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Мишель Вион оценил вероятность возвращения россиян на международные турниры. Его цитирует Nettavisen.

Вион назвал слова о возвращении россиян на Кубок мира ошибкой. «Я сказал то, чего не должен был говорить. Это было не в моей компетенции», — заявил он.

22 сентября Вион намекал на возможное возвращение на турниры отстраненных от международных соревнований россиян. «Речь идет не о проведении соревнований в России, а об участии спортсменов в мероприятиях федерации и Кубках мира», — сказал тогда он.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила россиян от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже Международная федерация лыжных гонок (FIS) распространила запрет на все соревнования под эгидой организации.