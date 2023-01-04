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15:19, 4 января 2023Спорт

В FIS оценили вероятность возвращения россиян на турниры

Генсек FIS Мишель Вион назвал слова о возвращении россиян на Кубок мира ошибкой

Фото: Michel Cottin / Agence Zoom / Getty Images

Генеральный секретарь Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Мишель Вион оценил вероятность возвращения россиян на международные турниры. Его цитирует Nettavisen.

Вион назвал слова о возвращении россиян на Кубок мира ошибкой. «Я сказал то, чего не должен был говорить. Это было не в моей компетенции», — заявил он.

22 сентября Вион намекал на возможное возвращение на турниры отстраненных от международных соревнований россиян. «Речь идет не о проведении соревнований в России, а об участии спортсменов в мероприятиях федерации и Кубках мира», — сказал тогда он.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила россиян от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже Международная федерация лыжных гонок (FIS) распространила запрет на все соревнования под эгидой организации.

Дарья Коршунова
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