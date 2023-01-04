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18:16, 4 января 2023Россия

Названа причина смерти соратника Пригожина военкора Романовского

ФАН: причиной смерти соратника Пригожина военкора Романовского стало заболевание

Фото: Shutterstock

Журналист РИА ФАН, военный корреспондент Кирилл Романовский скончался в результате продолжительной болезни, с которой он боролся. Об этом со ссылкой на представителя ФАН сообщает «Московский комсомолец».

Первым о смерти своего соратника сообщил основатель ЧВК «Вагнера» бизнесмен Евгений Пригожин, назвавший Романовского «величайшим военкором, который сделал очень многое для нашей страны». В своем видеообращении, опубликованным журналистом Аббасом Джумой, он выразил соболезнования родным и близким покойного, однако не сообщил, что стало причиной его гибели.

От какого заболевания страдал военкор, в ФАН не сообщили, однако ранее Джума утверждал, что Романовский находится в больнице в тяжелом состоянии на фоне восстановления после операции на мозге в августе.

Романовский стал известен широкой общественности после убийства журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева в ЦАР в 2018 году. По версии независимых расследователей, именно Романовский дал им контакты некоего проводника Мартина, возможно, никогда не существовавшего, при попытке встречи с которым и произошло преступление.

С опровержением этой версии позднее выступил Следственный комитет России, утверждающий, что журналисты приехали в страну на два дня раньше договоренностей и потому не встретились с Мартином. Официальным выводом следствия стало убийство при попытке ограбления.

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Платон Щукин
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