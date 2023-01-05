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02:07, 5 января 2023Россия

Шойгу заявил о способности «Цирконов» преодолеть любую ПВО и ПРО

Министр обороны Шойгу: гиперзвуковые ракеты «Циркон» могут преодолеть любую ПВО и ПРО

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Гиперзвуковые ракеты «Циркон», которые стоят на вооружении выходящего на боевую службу фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков», гарантированно преодолевают любую систему противовоздушной и противоракетной обороны. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передает телеканал «Россия-24».

Глава военного ведомства уточнил, что эти ракеты развивают скорость до девяти Махов и способны преодолевать до тысячи километров.

Ранее Шойгу анонсировал учения «Адмирала Горшкова» с гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Он также подчеркнул, что основные усилия в ходе морского похода будут сосредоточены на противодействии угрозам России.

4 января президент России Владимир Путин принял участие в церемонии выхода фрегата «Адмирал Горшков». Глава государства отдал приказ отправить фрегат на боевую службу. Командир судна Игорь Крохмаль отметил, что экипаж фрегата готов к выполнению задач.

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Марина Совина
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