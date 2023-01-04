Путин отдал приказ отправить на боевую службу «Адмирала Горшкова»

Президент Путин принял участие в церемонии выхода на боевую службу «Адмирала Горшкова»

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии выхода фрегата «Адмирал Горшков», оснащенного гиперзвуковыми ракетными системами «Циркон». Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства отдал приказ отправить фрегат на боевую службу.

По словам министра обороны России Сергея Шойгу, фрегат отправляется в дальний поход по Атлантическому и Индийскому океану, а также Средизомному морю. В ходе похода будет отрабатываться применение ракет «Циркон».

Ранее сообщалось, что фрегат «Адмирал Горшков» проекта 22350 с гиперзвуковыми противокорабельными ракетами «Циркон» впервые возглавит постоянную оперативную группировку Военно-морского флота (ВМФ) России в Средиземном море в 2023 году.