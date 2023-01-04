Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:43, 4 января 2023Россия

Путин отдал приказ отправить на боевую службу «Адмирала Горшкова»

Президент Путин принял участие в церемонии выхода на боевую службу «Адмирала Горшкова»

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии выхода фрегата «Адмирал Горшков», оснащенного гиперзвуковыми ракетными системами «Циркон». Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства отдал приказ отправить фрегат на боевую службу.

По словам министра обороны России Сергея Шойгу, фрегат отправляется в дальний поход по Атлантическому и Индийскому океану, а также Средизомному морю. В ходе похода будет отрабатываться применение ракет «Циркон».

Ранее сообщалось, что фрегат «Адмирал Горшков» проекта 22350 с гиперзвуковыми противокорабельными ракетами «Циркон» впервые возглавит постоянную оперативную группировку Военно-морского флота (ВМФ) России в Средиземном море в 2023 году.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Путин отдал приказ отправить на боевую службу «Адмирала Горшкова»
Шойгу анонсировал учения с гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
Россияне оценили влияние отношений в семье на размер дохода
В Германии потребовали отставки министра обороны
Украинским олигархам предрекли «начало конца» из-за спецоперации
В Эстонии снесут еще два советских памятника
В «Ньюкасле» ответили на вопрос о возможной аренде Роналду
Опубликована карта боевых действий на Украине на 4 января
В Днепре снесли памятник Герою СССР Александру Матросову
В Дептрансе напомнили особенности езды на авто при гололедице
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.