Командир «Адмирала Горшкова» заявил о готовности выполнить боевые задачи

Командир фрегата «Адмирал Горшков» заявил о готовность к выполнению задач боевой службы

Экипаж многоцелевого фрегата «Адмирал Горшков» готов к выполнению задач боевой службы. Об этом заявил его командир Игорь Крохмаль, передает ТАСС.

По его словам, корабль прошел полную подготовку, на его борту находятся ракеты комплекса «Циркон».

«На корабль загружен боекомплект ракет комплексов "Циркон", "Калибр", средств противовоздушной обороны, торпедного вооружения и артиллерии. Экипаж корабля готов к выполнению задач боевой службы», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин принял участие в церемонии выхода фрегата «Адмирал Горшков», оснащенного гиперзвуковыми ракетными системами «Циркон». Глава государства отдал приказ отправить фрегат на боевую службу.