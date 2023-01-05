Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Сибирь
2:1
3-й период
live
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
Сегодня
17:00 (Мск)
ХК Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ибиса Ислас Питиусас
Сегодня
18:00 (Мск)
Бетис
Кубок Испании|1/16 финала
Латвия U20
Сегодня
18:00 (Мск)
Австрия U20
U20 ЧМ-2023|Утешительный раунд
Челси
Сегодня
23:00 (Мск)
Манчестер Сити
Англия - Премьер-лига|19-й тур
15:33, 5 января 2023Спорт

Макгрегор восхитился тренировкой Федора Емельяненко

Конор Макгрегор восхитился тренировкой Федора Емельяненко

Фото: Christian Bruna / Reuters

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор в своем Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) высказался о Федоре Емельяненко.

Спортсмен опубликовал видео тренировки россиянина и восхитился ей. «Один из лучших бойцов всех времен! Бесспорно. Федор!» — написал Макгрегор.

На счету Федора Емельяненко 40 побед при шести поражениях. Он известен по выступлениям в Rings, Pride, Strikeforce, M-1 Global и Bellator. Ожидается, что 4 февраля на турнире Bellator 290 в США россиянин проведет прощальный бой с американцем Райаном Бейдером.

Последний поединок Макгрегор провел летом 2021 года, уступив американцу Дастину Порье техническим нокаутом. Ирландец получил перелом ноги, после которого восстанавливается до сих пор. В профессиональной карьере он провел 28 боев, одержав 22 победы и потерпев шесть поражений.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Медведев пообещал отомстить за каждого убитого россиянина
Медведев рассказал о главном новогоднем подарке для НАТО
Макгрегор восхитился тренировкой Федора Емельяненко
Завороженный падающим снегом медведь Диксон попал на видео
Названы обстоятельства для ослабления рубля
Эрдоган допустил встречу с президентом Сирии
СБУ подтвердила задержание замглавы Одесской областной администрации
Эрдоган заявил о планах обеспечить российским зерном бедные страны Африки
Медведев оценил обращение США к россиянам словами «предел моральной деградации»
Опубликована карта боевых действий на Украине на 5 января
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.