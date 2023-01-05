Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:34, 5 января 2023Мир

Королева Дании отказалась от покровительства премии Андерсена из-за россиянки

Королева Дании Маргрете II отказалась от покровительства премии Андерсена из-за россиянки

Фото: John Sibley / Pool / Reuters

Датская королева Маргрете II отказалась от покровительства премии имени Ганса Христиана Андерсена для авторов книг для детей из-за спора о председателе жюри из России Анастасии Архиповой. Об этом сообщает ScandAsia.

В материале говорится, что Архипова была избрана главой жюри на Международном совете по детской книге (IBBY). Назначение россиянки произошло после начала спецоперации России на Украине и повлекло за собой международный спор. Ряд европейский стран, включая Швецию, Финляндию, Эстонию и Литву пытались убедить Архипову уйти в отставку.

Сообщается, что королева Дании покровительствовала престижной литературной премии с 1992 года.

В октябре глава Федерации спорта Дании (DIF) Ганс Наторп призвал исключить россиян из международного спорта на всех уровнях. Он подчеркнул, что если представители Олимпийского комитета России (ОКР) будут выступать на заседании генассамблеи АНОК, то Дания может устроить дипломатическую забастовку.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Украина отреагировала на предложение Путина о прекращении огня
В Палате представителей Конгресса США в седьмой раз не смогли избрать спикера
Папа Римский поддержал предложение России о прекращении огня
В Госдуме уличили посольство США в призыве россиян к беспорядкам
Королева Дании отказалась от покровительства премии Андерсена из-за россиянки
Россиянин на каршеринге уснул за рулем в тоннеле и влетел в легковушку
Маск спросил мнение пользователей Twitter о его вовлечении в политику
Кинолог разъяснила опасность прогулок с собакой без поводка
Песков прокомментировал реакцию Украины на предложение о прекращении огня
Новый пакет военной помощи США Украине станет самым крупным
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.