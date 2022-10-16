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22:37, 16 октября 2022Спорт

В Дании призвали исключить россиян из международного спорта на всех уровнях

Федерация спорта Дании призвала исключить россиян из международного спорта на всех уровнях

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Глава Федерации спорта Дании (DIF) Ганс Наторп раскритиковал решение о допуске российской делегации до участия в генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК). Его слова приводит DR.

Наторп призвал исключить россиян из международного спорта на всех уровнях. Он подчеркнул, что если представители Олимпийского комитета России (ОКР) будут выступать на заседании генассамблеи АНОК, то Дания может устроить дипломатическую забастовку.

16 октября 11 стран выступили против участия России и Белоруссии в генассамблее АНОК, которая пройдет в Сеуле с 18 по 21 октября. Свой протест выразили делегаты из Норвегии, Швеции, Дании, Эстонии, Швейцарии, Финляндии, Исландии, Черногории, Косова, Фарерских островов и Гренландии.

В конце февраля многие спортивные организации запретили сборным России и Белоруссии участвовать в турнирах по рекомендации Международного олимпийского комитета. В некоторых дисциплинах, таких как автоспорт, велоспорт, теннис и шахматы, россияне продолжают выступления без флага.

Анастасия Борисова
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