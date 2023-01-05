В Италии опровергли сообщения о поставках Украине противопехотных мин

Министр обороны Италии заявил, что страна не поставляет Украине противопехотные мины

Италия не поставляет Украине противопехотные мины, так как подписала Оттавский договор, который запрещает применение, производство и передачу такого вида оружия. Об этом заявил министр обороны страны Гуидо Крозетто, пишет агентство Adnkronos.

Так Крозетто отреагировал на слова официального представителя МИД России Марии Захаровой, которая заявила, что Италия «наряду с обширной номенклатурой вооружения и военной техники» поставляет Киеву противопехотные мины.