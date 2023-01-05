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16:36, 5 января 2023Мир

В Италии опровергли сообщения о поставках Украине противопехотных мин

Министр обороны Италии заявил, что страна не поставляет Украине противопехотные мины

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Италия не поставляет Украине противопехотные мины, так как подписала Оттавский договор, который запрещает применение, производство и передачу такого вида оружия. Об этом заявил министр обороны страны Гуидо Крозетто, пишет агентство Adnkronos.

Так Крозетто отреагировал на слова официального представителя МИД России Марии Захаровой, которая заявила, что Италия «наряду с обширной номенклатурой вооружения и военной техники» поставляет Киеву противопехотные мины.

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Сергей Истомин
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