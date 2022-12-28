Минобороны Италии намекнуло на единственный источник поставок ПВО Украине

Глава Минобороны Кросетто намекнул, что Италия возьмет ПВО для Украины из своих запасов

Министр обороны Италии Гвидо Кросетто осторожно намекнул на то, что видит единственный источник поставок Киеву системы противовоздушной обороны, как об этом просил президент Украины Владимир Зеленский. Цитату приводит Reuters.

По его словам, Италии придется взять системы ПВО из собственных запасов. При этом глава Минобороны настаивает, чтобы они не истощались, а Украина могла быть уверена в высоком качестве.

Бывший глава ведомства Лоренцо Гуэрини еще в мае обещал, что Италия готова предоставить Украине системы ПВО и минометы. Киев действительно получил тяжелую артиллерию, самоходные артиллерийские установки (САУ) и ракетные комплексы в ноябре.

По данным итальянских СМИ, власти страны к декабрю 2022 года должны одобрить шестой межведомственный декрет об отправке оружия на Украину. По их данным, в него могут войти элементы систем ПВО.