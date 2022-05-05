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Италия предоставит Украине ПВО и минометы

В Минобороны Италии заявили о готовности предоставить Украине системы ПВО и минометы
Лоренцо Гуэрини

Лоренцо Гуэрини. Фото: Mauro Scrobogna / Globallookpress.com

Италия готова предоставить Украине системы ПВО и минометы. Об этом заявил глава Минобороны страны Лоренцо Гуэрини, передает РИА Новости.

По словам министра, в правительстве уже разработаны два межведомственных декрета за подписью министра обороны, глав МИД и Минфина. Они определяют тип и количество военных систем и средств для поддержки и укреплений оборонительных усилий Украины.

«Итальянская помощь, чьи технические детали засекречены, предусматривает противотанковое вооружение, системы ПВО ближнего радиуса, минометы, артиллерийские снаряды, приборы связи и средства индивидуальной защиты и наборы для выживания», — уточнил министр.

Ранее губернаторы американских штатов Индиана, Миссури, Северная Каролина, Огайо и Западная Вирджиния в ответ на запрос Пентагона объявили, что готовы предоставить украинской стороне бронетранспортеры, которые были списаны с баланса Минобороны 16 лет назад. По словам представителя Ассоциации национальной гвардии США Джона Гохина, этот вид техники использовался еще в войне во Вьетнаме. Он пояснил, что М113 весит намного меньше, чем танк Abrams, и отлично подходит для боевых действий «дождливой и грязной весной».

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Виктория Кондратьева
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