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США поставят на Украину списанное с баланса 16 лет назад вооружение

Пять американских штатов поставят на Украину устаревшие БТР М113

Фото: Philipp Schulze / Globallookpress.com

Минимум пять американских штатов выразили готовность поставить Украине устаревшие БТР М113. Об этом сообщает Defense News.

Губернаторы штатов Индиана, Миссури, Северная Каролина, Огайо и Западная Вирджиния в ответ на запрос Пентагона объявили, что готовы предоставить украинской стороне бронетранспортеры, которые были списаны с баланса Минобороны 16 лет назад.

По словам представителя Ассоциации национальной гвардии США Джона Гохина, этот вид техники использовался еще в войне во Вьетнаме. Он пояснил, что М113 весит намного меньше, чем танк Abrams и отлично подходит для боевых действий «дождливой и грязной весной». «Вам нужна маневренность на поле боя, а защищенная маневренность еще лучше», — отметил Гохин.

Губернатор штата Огайо Майк ДеВайн объявил, что его штат направит Киеву не только M113. Правоохранительные органы штата также вышлют Украине 75 военных шлемов и полицейских шлемов для борьбы с беспорядками. Еще украинской стороне передадут 840 единиц бронежилетов через некоммерческую организацию «Фонд помощи Украине».

В коне апреля стало известно о намерениях президента США Джо Байдена отправить Украине новую партию военной помощи на сумму 800 миллионов долларов. Эти средства предполагают передачу Киеву артиллерийских систем, снарядов и бронетранспортеров, а также дополнительных вертолетов.

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Виктория Кондратьева
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