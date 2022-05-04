США поставят на Украину списанное с баланса 16 лет назад вооружение

Пять американских штатов поставят на Украину устаревшие БТР М113

Минимум пять американских штатов выразили готовность поставить Украине устаревшие БТР М113. Об этом сообщает Defense News.

Губернаторы штатов Индиана, Миссури, Северная Каролина, Огайо и Западная Вирджиния в ответ на запрос Пентагона объявили, что готовы предоставить украинской стороне бронетранспортеры, которые были списаны с баланса Минобороны 16 лет назад.

По словам представителя Ассоциации национальной гвардии США Джона Гохина, этот вид техники использовался еще в войне во Вьетнаме. Он пояснил, что М113 весит намного меньше, чем танк Abrams и отлично подходит для боевых действий «дождливой и грязной весной». «Вам нужна маневренность на поле боя, а защищенная маневренность еще лучше», — отметил Гохин.

Губернатор штата Огайо Майк ДеВайн объявил, что его штат направит Киеву не только M113. Правоохранительные органы штата также вышлют Украине 75 военных шлемов и полицейских шлемов для борьбы с беспорядками. Еще украинской стороне передадут 840 единиц бронежилетов через некоммерческую организацию «Фонд помощи Украине».

В коне апреля стало известно о намерениях президента США Джо Байдена отправить Украине новую партию военной помощи на сумму 800 миллионов долларов. Эти средства предполагают передачу Киеву артиллерийских систем, снарядов и бронетранспортеров, а также дополнительных вертолетов.