Американцы предложили перестать помогать Зеленскому после отказа от перемирия

Пользователи Twitter предложили перестать помогать Украине после отказа от перемирия

Американские пользователи Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского после отказа от предложенного Россией рождественского перемирия и заявили, что США не следует больше оказывать помощь Киеву.

Обсуждение развернулось под постом конгрессмена-республиканца Пола Госара. «Неудивительно, что Зеленский отказался от мира. Аморально финансировать этот конфликт», — написал он.

С ним согласился пользователь @Kam06132501. «Пока Зеленский продолжает получать помощь в размере миллиардов долларов, он никогда не пойдет на мирные переговоры», — сказал он.

Некоторые комментаторы предположили, что президент Украины отказался от перемирия по указанию Вашингтона. «Или это США сказали Зеленскому: "Никаких мирных переговоров"…» — выразил мнение @Lpac2017.

«Мы уже дали этому коррумпированному правительству достаточно денег! Мы, наконец, выбрались из Афганистана и снова начали тратить налоги на другую войну», — подчеркнул @dinunzio64.

Президент России Владимир Путин поручил объявить режим прекращения огня на территории Украины. Он будет действовать по всей линии боевого соприкосновения сторон с 12 часов 6 января до 24 часов 7 января.

Позже Зеленский отверг предложение российских властей. По его мнению, под этим предлогом Москва начнет подготовку к «новой волне агрессии» против Украины и Европы.

