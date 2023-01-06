Американцы предложили перестать помогать Зеленскому после отказа от перемирия
Американские пользователи Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского после отказа от предложенного Россией рождественского перемирия и заявили, что США не следует больше оказывать помощь Киеву.
Обсуждение развернулось под постом конгрессмена-республиканца Пола Госара. «Неудивительно, что Зеленский отказался от мира. Аморально финансировать этот конфликт», — написал он.
С ним согласился пользователь @Kam06132501. «Пока Зеленский продолжает получать помощь в размере миллиардов долларов, он никогда не пойдет на мирные переговоры», — сказал он.
Некоторые комментаторы предположили, что президент Украины отказался от перемирия по указанию Вашингтона. «Или это США сказали Зеленскому: "Никаких мирных переговоров"…» — выразил мнение @Lpac2017.
«Мы уже дали этому коррумпированному правительству достаточно денег! Мы, наконец, выбрались из Афганистана и снова начали тратить налоги на другую войну», — подчеркнул @dinunzio64.
Президент России Владимир Путин поручил объявить режим прекращения огня на территории Украины. Он будет действовать по всей линии боевого соприкосновения сторон с 12 часов 6 января до 24 часов 7 января.
Позже Зеленский отверг предложение российских властей. По его мнению, под этим предлогом Москва начнет подготовку к «новой волне агрессии» против Украины и Европы.