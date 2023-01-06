В США высказались об отказе Зеленского от рождественского перемирия

Конгрессмен из США Госар: финансировать украинский конфликт безнравственно

Конгрессмен-республиканец Пол Госар назвал неудивительным отказ президента Украины Владимира Зеленского от рождественского перемирия, предложенного Москвой. Своим мнением политик из США поделился в Twitter.

«Неудивительно, что Зеленский отказался от мира. Безнравственно финансировать этот конфликт», — заявил член Конгресса.

Президент России Владимир Путин поручил объявить режим прекращения огня на территории Украины. Он будет действовать по всей линии боевого соприкосновения сторон с 12 часов 6 января до 24 часов 7 января.

Позже Зеленский отверг предложение российских властей. По его мнению, под этим предлогом Москва начнет подготовку к «новой волне агрессии» против Украины и Европы.

По словам заместителя председателя комитета Госдумы по обороне Юрия Швыткина, отказ Зеленского от предложенного Россией рождественского перемирия в зоне боевых действий отражает позицию западных государств.