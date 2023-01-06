В России отреагировали на отказ Зеленского от рождественского перемирия

Депутат Швыткин назвал отказ Киева от перемирия на Рождество отражением позиции Запада

Отказ президента Украины Владимира Зеленского от предложенного Россией рождественского перемирия в зоне боевых действий отражает позицию западных государств, считает заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. В разговоре с «Лентой.ру» он рассказал о цели инициативы Москвы.

«Это является показателем того, что Россия готова к мирному урегулированию конфликта на тех условиях, которые мы ранее выдвинули, и при соблюдении реалий с территориями — Херсон, Запорожье, Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР). Одновременно тут проявляется четкая позиция стран Запада и Украины. Они заявили, что не готовы идти по этому пути и объявлять перемирие во время христианских праздников», — отреагировал он на позицию Киева.

Это является показателем мирового сообщества, кто есть кто Юрий Швыткин депутат Госдумы

Предложение Москвы

Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу объявить режим прекращения огня на территории Украины. Он будет действовать по всей линии боевого соприкосновения сторон с 12 часов 6 января до 24 часов 7 января.

Глава государства предложил Киеву сделать то же самое. «Исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христова», — говорится в указе президента.

Решение российского лидера стало реакцией на идею главы Русской православной церкви (РПЦ) патриарха Кирилла. Ранее он призвал к перемирию, чтобы православные верующие могли посетить рождественские службы.

14 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложений о новогоднем или рождественском перемирии не поступало, этой темы в повестке дня нет.

Мнение Киева

Первым на инициативу России ответил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он заявил, что РПЦ выступает пропагандистом боевых действий, а не авторитетом православия. «Поэтому заявление РПЦ о "рождественском перемирии" — циничная ловушка и элемент пропаганды», — написал он в Twitter.

Позже президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение российских властей. По его мнению, под этим предлогом Москва начнет подготовку к «новой волне агрессии» против Украины и Европы.

«Они хотят использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение наших парней на Донбассе и подогнать ближе к нашим позициям технику, боеприпасы и мобилизованных», — заявил он в видеообращении.

Международная реакция

Президент США Джо Байден усомнился в искренности предложения Москвы. Он назвал идею ввести временное перемирие желанием передышки.

Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что у США нет большого доверия к объявленному Россией прекращению огня. Он добавил, что Вашингтон опасается использования Россией «любой паузы» в боевых действиях для перегруппировки и восстановления сил войск.

В Европейском союзе также заявили, что не доверяют объявленному Россией в одностороннем порядке временному прекращению огня в зоне спецоперации на Рождество. Там хотели бы видеть конкретные действия, включая вывод войск и техники.

В свою очередь генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что приветствовал бы прекращение огня между Россией и Украиной в период Рождества. Поддержал предложение России и папа римский Франциск, сообщил председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов.