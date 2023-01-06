У Панарина родился ребенок

У хоккеиста «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина и Алисы Знарок родился ребенок

У российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина родился ребенок. Об этом «Матч ТВ» сообщил тренер и бывший хоккеист Алексей Ковалев.

Панарин и его невеста Алиса Знарок впервые стали родителями. Ковалев заявил, что у пары родился мальчик.

31-летний хоккеист состоит в отношениях со Знарок около пяти лет. 23 мая 2020 года хоккеист сделал девушке предложение. Алиса Знарок — дочь бывшего главного тренера сборной России Олега Знарка. Он возглавлял национальную команду с 2014 по 2018 год.

Панарин выступает в НХЛ с 2015 года. В июле 2019-го он подписал с «Рейнджерс» семилетний контракт, по которому должен получить 81,5 миллиона долларов.