Итальянский футболист-чемпион умер в 58 лет

Двукратный чемпион Италии по футболу Джанлука Виалли умер в 58 лет от рака

Двукратный чемпион Италии по футболу Джанлука Виалли умер в возрасте 58 лет. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Виалли скончался от рака поджелудочной железы. Он боролся с онкологическим заболеванием на протяжении пяти лет и был вынужден покинуть пост помощника главного тренера сборной Италии из-за ухудшения состояния в декабре 2022 года.

Виалли является двукратным чемпионом Италии в составе «Сампдории» и «Ювентуса». Вместе с туринцами футболист становился победителем Лиги чемпионов и Кубка УЕФА. В составе сборной Италии итальянец выигрывал бронзовые медали на чемпионате мира 1990 года.

После окончания карьеры футболиста Виалли стал тренером. Он работал с английскими «Челси» и «Уотфордом». Вместе с лондонцами он стал обладателем Кубка Англии, Кубка обладателей кубков и Суперкубка УЕФА. С 2019-го по 2022-го специалист входил в тренерский штаб сборной Италии.