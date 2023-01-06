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13:38, 6 января 2023Спорт

Итальянский футболист-чемпион умер в 58 лет

Двукратный чемпион Италии по футболу Джанлука Виалли умер в 58 лет от рака

Фото: Laurence Griffiths / Reuters

Двукратный чемпион Италии по футболу Джанлука Виалли умер в возрасте 58 лет. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Виалли скончался от рака поджелудочной железы. Он боролся с онкологическим заболеванием на протяжении пяти лет и был вынужден покинуть пост помощника главного тренера сборной Италии из-за ухудшения состояния в декабре 2022 года.

Виалли является двукратным чемпионом Италии в составе «Сампдории» и «Ювентуса». Вместе с туринцами футболист становился победителем Лиги чемпионов и Кубка УЕФА. В составе сборной Италии итальянец выигрывал бронзовые медали на чемпионате мира 1990 года.

После окончания карьеры футболиста Виалли стал тренером. Он работал с английскими «Челси» и «Уотфордом». Вместе с лондонцами он стал обладателем Кубка Англии, Кубка обладателей кубков и Суперкубка УЕФА. С 2019-го по 2022-го специалист входил в тренерский штаб сборной Италии.

Анастасия Борисова
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