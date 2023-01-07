В Запорожье упрекнули власти Украины из-за отказа от режима тишины на Рождество

Балицкий заявил, что власти Украины лишены ценностей, так как не поддержали режим тишины

Украинские власти, которые не поддержали идею России о введении режима прекращения огня на линии соприкосновения в зоне спецоперации, лишены человеческих ценностей. Об этом в субботу, 7 января, заявил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Киев не поддержал «светлую инициативу рождественского перемирия». В очередной раз это показало, что политический режим, «который правит на бывшей Украине», не имеет никакого отношения к православию, местные власти лишены человеческих ценностей, считает Балицкий.

Ранее патриарх Кирилл призвал к перемирию на Украине и в Донбассе, чтобы православные смогли спокойно отметить Рождество. Минобороны необходимо было ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО.

При этом президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение российской стороны. По его мнению, Россия под предлогом тишины пытается скрыть новые шаги «агрессии».

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.