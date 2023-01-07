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19:01, 7 января 2023Бывший СССР

В Днепре захотели снести памятник создателю советских ВДВ

Мэр Днепра Филатов заявил о планах снести памятник создателю советских ВДВ Маргелову

Фото: Mykola Myakshykov / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Власти украинского города Днепр (бывший Днепропетровск) захотели снести располагающийся там памятник создателю советских Воздушно-десантных войск (ВДВ) Василию Маргелову. Об этом сообщил мэр города Борис Филатов, передает Telegram-канал «Политика Страны» в субботу, 7 января.

Как пояснил градоначальник, забрать демонтированный памятник будет предложено днепровским десантникам, которые выступили инициаторами его установки в 2000 году.

Известно, что монумент создавался на средства спонсоров и простых горожан. В настоящее время он находится на набережной Днепра. Когда именно памятник планируют демонтировать, Филатов не уточнил.

Ранее, 6 января, стало известно, что в Днепре начали демонтировать памятник русскому ученому Михаилу Ломоносову. До этого в городе снесли монумент Герою СССР Александру Матросову и фигуру советского танка Т-34. Также местные власти в декабре убрали с улиц Днепра памятники поэту Александру Пушкину и писателю Максиму Горькому.

Василий Маргелов — советский военачальник, генерал армии, который родился в Днепропетровске. Он считается одним из создателей советских ВДВ. Маргелов занимал пост командующего воздушно-десантными войсками в 1954-1959 и 1961-1979 годах. Удостоен звания Героя Советского Союза.

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Варвара Кошечкина
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