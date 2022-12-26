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15:06, 26 декабря 2022Бывший СССР

В Днепре снесли памятник Максиму Горькому

В украинском Днепре демонтировали памятник писателю Максиму Горькому

Изображение: Shutterstock

В украинском городе Днепр снесли памятник писателю Алексею Пешкову, более известному как Максим Горький. Об этом пишет Telegram-канал Klymenko Time.

На опубликованных в сети кадрах видно, как строительный кран убрал фигуру писателя с постамента. Судя по фото, памятник при демонтаже не пострадал.

Городской совет принял решение демонтировать памятники ученому Михаилу Ломоносову, поэту Александру Пушкину и писателю Максиму Горькому еще 6 декабря.

В августе бюст Горького снесли в Александрии Кировоградской области Украины. Как рассказала пресс-секретарь органа местного самоуправления Юлия Марюхно, памятник будет храниться на территории коммунального предприятия, осуществившего демонтаж, до дальнейшийх распоряжений.

Ранее последний памятник поэту Александру Пушкину демонтировали в украинском городе Черновцы. Об этом заявил мэр города Роман Кличук. На опубликованном мэром ролике можно увидеть, как рабочие отделяют его от постамента, обмотав тросами, а также, что памятник разрезан на несколько частей.

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Варвара Кошечкина
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