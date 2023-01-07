Гол и передача российского игрока помогли «Нэшвиллу» победить в матче НХЛ

Гол и передача Якова Тренина помогли «Нэшвиллу» победить «Вашингтон» в матче НХЛ

«Нэшвилл Предаторс» обыграл «Вашингтон Кэпиталс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Вашингтоне и завершилась со счетом 3:2. Победу гостям помогли одержать гол и передача российского нападающего Якова Тренина. Форвард был признан второй звездой матча. Всего на его счету 12 очков по системе «гол плюс пас» в 33 играх сезона-2022/2023.

В составе столичной команды отличился другой россиянин, защитник Дмитрий Орлов, отдавший голевой пас. Капитан хозяев Александр Овечкин не набрал очков впервые за пять матчей. Встреча с «Нэшвиллом» стала для него 1316-й в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Таким образом он повторил рекорд среди россиян, установленный нападающим Алексеем Ковалевым в 2013 году.

6 января в игре против «Коламбус Блю Джекетс» Овечкин забросил 809-ю шайбу за карьеру в НХЛ и укрепил свое положение в списке лучших снайперов лиги. Россиянин сократил отставание от лидирующего канадца Уэйна Гретцки до 85 голов.