Овечкин сократил отставание от Гретцки еще на одну шайбу

Хоккеист Овечкин забросил 809-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до 85 голов

Российский нападающий Александр Овечкин помог «Вашингтон Кэпиталс» обыграть «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Результаты доступны на сайте лиги.

Встреча прошла 6 января и завершилась со счетом 6:2 в пользу столичной команды. Овечкин отличился в начале третьего периода. Шайба стала 809-й за карьеру россиянина в лиге. Таким образом форвард укрепил свое положение в списке лучших снайперов НХЛ и сократил отставание от лидирующего канадца Уэйна Гретцки до 85 голов.

На счету Гретцки 894 заброшенные шайбы за карьеру. Овечкин вышел на второе место в ночь на 24 декабря, оформив дубль в матче против «Виннипег Джетс».

Ранее Овечкин высказался о погоне за рекордом Гретцки. Он заявил, что его ждет долгий путь на пути к достижению канадца.

Овечкин выступает за «Кэпиталс» с 2005 года. Вместе с клубом он выигрывал Кубок Стэнли в 2018-м.