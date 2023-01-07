Президент России поздравил православных христиан с Рождеством Христовым

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с Рождеством Христовым

Российский президент Владимир Путин поздравил всех православных христиан с Рождеством Христовым. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

В своем обращении российский лидер утверждает, что «этот светлый, всеми любимый праздник вдохновляет людей на благие дела и устремления». Помимо этого, по его мнению, Рождество Христово наполнено ценностями и нравственными ориентирами, такими как милосердие, сострадание, добро и справедливость.

Президент пожелал православным христианам, которые отмечают праздник Рождества Христова, здоровья и всего хорошего.