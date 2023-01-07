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02:43, 7 января 2023Россия

Патриарх Кирилл назвал условие мира на Украине

Патриарх Кирилл в Рождество назвал веру условием прекращения украинского конфликта
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Мир на Украине и во всем мире возможен, только если в жизни людей будет присутствовать вера, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, пишет РИА Новости.

Во проповеди в рождественскую ночь в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве он выразил надежду, что молитвы помогут приблизить мир «между народами святой Руси».

«Но для этого нужно одно условие: Царь мира, Господь мира, должен быть с нами, а потому изгнание Бога из жизни, создание технократической бездушной цивилизации, не нуждающейся в Боге, есть самое страшное, что можно представить», — назвал патриарх самый важный фактор прекращения украинского конфликта.

Ранее патриарх призвал установить перемирие на Украине и в Донбассе, чтобы православные смогли спокойно отметить Рождество. Президент России Владимир Путин поручил Минобороны ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции (СВО).

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Марина Совина
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