В мире захотели усилить поддержку Международного уголовного суда

В марте министры юстиции разных стран обсудят увеличение поддержки МУС

В марте 2023 года в Лондоне пройдет встреча министров юстиции разных стран мира, на которой они обсудят усиление поддержки Международного уголовного суда (МУС). Организация расследует предполагаемые военные преступления на Украине. Об этом сказано в заявлении британского Минюста и вице-премьера и по совместительству министра юстиции страны Доминика Рааба, текст опубликован на сайте правительства Соединенного королевства.

«Целью [встречи] будет увеличение мировой финансовой и практической поддержки, предлагаемой МУС, и координация усилий для обеспечения предоставления всего необходимого для проведения расследований и привлечения виновных к ответственности», — указано в пресс-релизе. Встреча пройдет под председательством Рааба и министра юстиции и безопасности Нидерландов Дилан Йешилгез-Зегериус.

В заявлении сказано, что на данный момент открыто более 50 тысяч дел о военных преступлениях, сейчас начаты судебные разбирательства более чем по 200 делам о предполагаемых военных преступлениях на Украине.

Ранее в США предложили создать трибунал над Россией в связи с началом боевых действий на Украине. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби указал, что США хотят, чтобы «Россия ответила за свои действия на территории Украины». По его словам, Вашингтон в настоящее время поддерживает ряд международных расследований. Тем временем в Москве считают, что попытки западных стран создать трибунал по Украине не будут легитимными. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что меры будут отвергнуты и осуждены Россией.