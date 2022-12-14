В США оценили идею о трибунале над Россией

Белый дом: США изучат идею трибунала в связи со спецоперацией России на Украине

США рассматривают идею о создании трибунала над Россией в связи со специальной военной операцией на Украине. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, пишет ТАСС.

«Что касается трибунала, мы все еще изучаем это предложение и прорабатываем данный вопрос. Мы хотим убедиться, что процесс рассмотрения продолжится, прежде чем мы скажем что-то определенное по данному поводу», — ответил чиновник на соответствующий вопрос.

При этом Кирби указал, что США хотят, чтобы «Россия ответила за свои действия на территории Украины». По его словам, сейчас уже проводится целый ряд международных расследований, которые поддерживает Вашингтон.

Страны ЕС не поддержали идею о трибунале

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель рассказал, что главы МИД стран-членов Европейского союза (ЕС) не поддержали идею Европейской комиссии (ЕК) о создании специализированного международного трибунала по Украине. Он уточнил, что представил такое предложение 12 декабря, «но интересная дискуссия не имела конкретного ответа».

30 ноября Еврокомиссия выступила с инициативой создания специального международного суда по Украине под эгидой Организации Объединенных Наций. Прокурор Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Карим Хан усомнился в этом предложении, пояснив, что параллельное расследование навредит аналогичному действию, организованному самим МУС. «ЕС неправильно интерпретировал закон», — отметил он.

В начале декабря Боррель пообещал, что Евросоюз обучит украинских следователей и поможет офису генерального прокурора Украины в сборе доказательств военных преступлений. Он рассказал, что такая работа уже осуществляется по линии дипломатического представительства и Консультативной миссии ЕС в Киеве, Евроюста и Консультативной группы по расследованию злодеяний (ACA), учрежденной Евросоюзом, США и Великобританией.

Москва отвергла легитимность трибунала

1 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что попытки западных стран создать трибунал по Украине не будут легитимными. Также, отметил представитель Кремля, они будут отвергнуты и осуждены Россией.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что создание во Франции трибунала против России носит характер очередного политического демарша, нацеленного на смену повестки для французской общественности. «Парижу нужно попытаться объяснить своим избирателям необходимость тех действий, которые привели во Франции к экономическому и политическому кризисам», — предположил депутат.

Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков, в свою очередь, заявил, что у Евросоюза нет никакого права на создание трибунала по России.