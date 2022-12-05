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22:57, 5 декабря 2022Мир

Прокурор МУС усомнился в предложении ЕС о создании спецтрибунала по Украине

AFP: прокурор МУС Хан раскритиковал предложение ЕС о создании спецтрибунала по Украине
Карим Хан

Карим Хан. Фото: Florian Gaertner / Globallookpress.com

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Карим Хан усомнился в идее Евросоюза (ЕС), предложившего создать специальный трибунал по расследованию якобы имевших место «российских преступлений» на Украине. Его слова приводит агентство AFP.

Хан раскритиковал инициативу, пояснив, что она навредит аналогичному расследованию, организованному самим МУС. «ЕС неправильно интерпретировал закон», — отметил он. Прокурор выразил уверенность, что страны-участницы ЕС способны изучить варианты, позволяющие устранить данный недочет, чтобы МУС смог вести расследование в отношении государства, которое в него не входит.

Он также подчеркнул важность оказания финансовой поддержки МУС со стороны международного сообщества. «Нам нужны инструменты для работы. У нас нет этих инструментов», — заявил Хан. По его словам, МУС уже испытывает дефицит бюджета, несмотря на многочисленные обещания, что любые планы по созданию трибунала по Украине не подорвут расследование самого суда.

30 ноября Европейская комиссия (ЕК) выступила с инициативой создания специального международного суда по Украине под эгидой Организации Объединенных Наций. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков осудил данное предложение, указав, что попытки западных стран создать трибунал по Украине будут нелегитимными.

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Варвара Кузьмина
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