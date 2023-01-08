Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
20:51, 8 января 2023Культура

Бари Алибасова забрала скорая помощь

«112»: музыкального продюсера Бари Алибасова забрала скорая помощь

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Известному российскому музыкальному продюсеру Бари Алибасову потребовалась срочная медицинская помощь. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой экстренные службы.

Согласно источникам, он пожаловался на головокружение и нарушение координации движений.

Алибасова забрала скорая помощь. Сейчас продюсера группы «На-На» осматривают врачи.

В сентябре сообщалось, что Алибасов попал в больницу из-за проблем с позвоночником. Незадолго до госпитализации он неудачно упал. Также проблемы со спиной были вызваны тем, что продюсер пытался перепрыгнуть через барабанную установку.

В январе 2021 года Алибасов оказался в реанимации. Шоумен попал в отделение наркологии из-за длительного употребления алкогольных напитков. За полтора месяца до этого он попадал в больницу из-за передозировки виагры.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Лобанова
Обсудить
Последние новости
В Минобороны заявили о подготовке спецслужбами Украины антироссийской провокации
Российский актер ответил на угрозы готового воевать за Украину Смольянинова
Кинолог назвал признаки заболевания собаки бронхитом
Бари Алибасова забрала скорая помощь
Брат Нурмагомедова раскрыл детали его решения об уходе из индустрии ММА
Финляндия отказалась размещать у себя ядерное оружие после вступления в НАТО
Психолог перечислила мешающие выйти замуж факторы
СБУ анонсировала операцию по «поиску диверсантов» в Харькове
Готового воевать за Украину актера Смольянинова призвали объявить иноагентом
Американский журналист высмеял очередную просьбу Зеленского
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.