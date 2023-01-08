«112»: музыкального продюсера Бари Алибасова забрала скорая помощь

Известному российскому музыкальному продюсеру Бари Алибасову потребовалась срочная медицинская помощь. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой экстренные службы.

Согласно источникам, он пожаловался на головокружение и нарушение координации движений.

Алибасова забрала скорая помощь. Сейчас продюсера группы «На-На» осматривают врачи.

В сентябре сообщалось, что Алибасов попал в больницу из-за проблем с позвоночником. Незадолго до госпитализации он неудачно упал. Также проблемы со спиной были вызваны тем, что продюсер пытался перепрыгнуть через барабанную установку.

В январе 2021 года Алибасов оказался в реанимации. Шоумен попал в отделение наркологии из-за длительного употребления алкогольных напитков. За полтора месяца до этого он попадал в больницу из-за передозировки виагры.