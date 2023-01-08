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20:30, 8 января 2023Спорт

Брат Нурмагомедова раскрыл детали его решения об уходе из индустрии ММА

Брат Нурмагомедова заявил, что Хабиб ограничит присутствие в ММА, но полностью не уйдет

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Президент промоушена Eagle FC и троюродный брат Хабиба Нурмагомедова Шамиль Завуров раскрыл детали решения экс-чемпиона UFC в легком весе об уходе из индустрии ММА. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По его словам, Нурмагомедов ограничит присутствие в этом виде спорта, но полностью его не покинет. «Есть команда, ничего не изменилось, друг другу будем помогать, поддерживать. Просто Хабиб перестанет постоянно ездить с ними, все время находиться рядом. Чуть-чуть больше времени будет уделять семье», — рассказал Завуров.

Об уходе Нурмагомедова из ММА стало известно 7 января. Уточнялось, что отныне он не будет тренировать и присутствовать с командой на сборах, уточнил источник.

Нурмагомедов трижды защитил титул чемпиона, после чего завершил карьеру. Спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных поединках по правилам MMA. Последний бой россиянин провел в октябре 2020 года, оказавшись сильнее американца Джастина Гейджи.

Алексей Гусев
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