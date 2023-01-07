Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Нью-Джерси Дэвилз
1:3
Перерыв
live
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ - регулярный чемпионат
Коламбус Блю Джекетс
Завтра
00:00 (Мск)
Каролина Харрикейнз
НХЛ - регулярный чемпионат
Баффало Сэйбрз
Завтра
03:00 (Мск)
Миннесота Уайлд
НХЛ - регулярный чемпионат
Торонто Мэйпл Лифс
Завтра
03:00 (Мск)
Детройт Ред Уингз
НХЛ - регулярный чемпионат
Оттава Сенаторз
Завтра
03:00 (Мск)
Сиэтл Кракен
НХЛ - регулярный чемпионат
Монреаль Канадиенс
Завтра
03:00 (Мск)
Сент-Луис Блюз
НХЛ - регулярный чемпионат
22:53, 7 января 2023Спорт

Хабиб Нурмагомедов ушел из индустрии ММА

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов ушел из индустрии ММА ради семьи

Фото: Alexei Nikolsky / Sputnik / Reuters

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов ушел из индустрии смешанных единоборств (ММА). Об этом ТАСС сообщили три осведомленных источника.

По утверждению собеседников агентства, боец решил больше времени проводить с семьей. Отныне он не будет тренировать и присутствовать с командой на сборах, уточнил источник.

Нурмагомедов трижды защитил титул чемпиона, после чего завершил карьеру. Спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных поединках по правилам MMA. Последний бой россиянин провел в октябре 2020 года, оказавшись сильнее американца Джастина Гейджи.

Ранее Нурмагомедов раскрыл цель на ближайшие десять лет. Спортсмен заявил, что намерен поддерживать вес 93 килограмма ради работы тренером. «Хочу хорошо выглядеть на такой работе. Я хочу быть с ребятами вровень на кроссфите», — сказал он.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В ЛНР произошел взрыв на магистральном газопроводе
Хабиб Нурмагомедов ушел из индустрии ММА
Кинолог дал рекомендации по выгулу собак в сильные морозы
Летящий в Москву пассажирский Boeing 737 подал сигнал тревоги
В Турции допустили использование Bayraktar против новых владельцев
Эрдоган призвал Грецию отказаться от антитурецких планов
В США предрекли распад НАТО после речи Зеленского
Новый спикер палаты представителей не упомянул Украину в приоритетах работы
Губернатор возмутился видеоприветом депутата из Мексики
Россиян предупредили о морозах до минус 35 градусов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.