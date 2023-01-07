Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов ушел из индустрии ММА ради семьи

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов ушел из индустрии смешанных единоборств (ММА). Об этом ТАСС сообщили три осведомленных источника.

По утверждению собеседников агентства, боец решил больше времени проводить с семьей. Отныне он не будет тренировать и присутствовать с командой на сборах, уточнил источник.

Нурмагомедов трижды защитил титул чемпиона, после чего завершил карьеру. Спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных поединках по правилам MMA. Последний бой россиянин провел в октябре 2020 года, оказавшись сильнее американца Джастина Гейджи.

Ранее Нурмагомедов раскрыл цель на ближайшие десять лет. Спортсмен заявил, что намерен поддерживать вес 93 килограмма ради работы тренером. «Хочу хорошо выглядеть на такой работе. Я хочу быть с ребятами вровень на кроссфите», — сказал он.

