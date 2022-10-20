Нурмагомедов рассказал о цели на ближайшие десять лет

Хабиб Нурмагомедов заявил, что намерен поддерживать форму ради работы тренером

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов раскрыл цель на ближайшие десять лет. Его слова приводит YouTube-канал Wahed.

Нурмагомедов заявил, что намерен поддерживать вес 93 килограмма ради работы тренером. «Хочу хорошо выглядеть на такой работе. Я сейчас в кэмпе с ребятами, хочу быть с ними вровень на кроссфите», — сказал спортсмен. Он добавил, что ему тяжело соблюдать диету из-за потери энергии.

Ранее боец рассказал об изменении спортивной формы после завершения карьеры. «Мне придется тренироваться по 5-6 часов в день или же выбрать счастливую жизнь. Конечно же, я выбираю быть счастливым», — поделился он.

Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. Он трижды защитил титул, после чего завершил карьеру. Спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных поединках по правилам MMA. Последний бой россиянин провел в октябре 2020 года, оказавшись сильнее американца Джастина Гейджи. В настоящее время экс-чемпион занимается тренерской деятельностью.