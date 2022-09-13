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Спорт

Нурмагомедов рассказал о счастливой жизни с лишним весом

Хабиб Нурмагомедов заявил, что набрал пять килограммов после завершения карьеры
Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов. Фото: Louis Grasse / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал о счастливой жизни с лишним весом после завершения карьеры. Его слова приводит YouTube-канал Eman Channel.

«В годы моей активной карьеры я весил 86-87 килограммов и всегда гонял вес до лимита легкого дивизиона. После завершения карьеры я набрал 4-5 килограммов и ничего не могу с этим поделать. Мне придется тренироваться по 5-6 часов в день или же выбрать счастливую жизнь. Конечно же, я выбираю быть счастливым», — заявил Нурмагомедов.

Ранее спортсмен рассказал о том, почему в детстве начал заниматься смешанными единоборствами, а не футболом. «Мне нравится футбол. То, что я стал бойцом смешанных единоборств, — случайность. Думаю, это произошло из-за того, что я родился и вырос в Дагестане», — признался боец.

Хабиб Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. Он трижды защитил титул, после чего завершил карьеру. Спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных поединках по правилам MMA. Последний бой россиянин провел в октябре 2020 года, оказавшись сильнее американца Джастина Гейджи.

Ксения Курашкина
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