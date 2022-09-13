Нурмагомедов выбрал между футболом и MMA
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов выбрал между футболом и смешанными единоборствами (MMA). Его слова приводит YouTube-канал Eman Channel.
«Мне нравится футбол. Он вообще гораздо лучше ММА. Люди задают вопрос: "А почему ты тогда стал бойцом смешанных единоборств?" Честно говоря, это случайность. Думаю, это произошло из-за того, что я родился и вырос в Дагестане», — заявил боец. По мнению спортсмена, если бы он родился в Англии, то стал бы футболистом.
Ранее Нурмагомедов сравнил американские и британские школы с дагестанскими. «Если вы в Дагестане, и вы недостаточно сильны, то вы постоянно будете испытывать проблемы», — заявил спортсмен и отметил, что за границей, в отличие от учреждений на его родине, нет буллинга.
Хабиб Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. Он трижды защитил пояс, после чего завершил карьеру. Спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных поединках по правилам MMA. Последний бой россиянин провел в октябре 2020 года, одержав победу над американцем Джастином Гейджи.