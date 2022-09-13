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Спорт

Нурмагомедов выбрал между футболом и MMA

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что футбол гораздо лучше MMA

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов выбрал между футболом и смешанными единоборствами (MMA). Его слова приводит YouTube-канал Eman Channel.

«Мне нравится футбол. Он вообще гораздо лучше ММА. Люди задают вопрос: "А почему ты тогда стал бойцом смешанных единоборств?" Честно говоря, это случайность. Думаю, это произошло из-за того, что я родился и вырос в Дагестане», — заявил боец. По мнению спортсмена, если бы он родился в Англии, то стал бы футболистом.

Ранее Нурмагомедов сравнил американские и британские школы с дагестанскими. «Если вы в Дагестане, и вы недостаточно сильны, то вы постоянно будете испытывать проблемы», — заявил спортсмен и отметил, что за границей, в отличие от учреждений на его родине, нет буллинга.

Хабиб Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. Он трижды защитил пояс, после чего завершил карьеру. Спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных поединках по правилам MMA. Последний бой россиянин провел в октябре 2020 года, одержав победу над американцем Джастином Гейджи.

Дарья Коршунова
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