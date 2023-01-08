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17:44, 8 января 2023Спорт

Каррера рассказал об отношении россиян к Дзюбе

Бывший главный тренер «Спартака» Каррера рассказал, что россияне любят Артема Дзюбу

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал об отношении россиян к футболисту Артему Дзюбе. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

«Я не могу ответить, кто сейчас самый популярный российский футболист. Дзюба? Да, может быть. Думаю, россияне любят Артема», — рассказал Каррера. Он также назвал форварда героем чемпионата мира 2018 года.

С августа по ноябрь 2022 года Дзюба выступал за турецкий клуб «Адана Демирспор». В составе команды он провел пять матчей, в которых забил один мяч. Футболист принял решение расторгнуть контракт с командой, так как не получал достаточного количества игрового времени.

Каррера тренировал «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством москвичи выиграли чемпионат России и завоевали Суперкубок страны.

Алексей Гусев
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