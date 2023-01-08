Лолита пожаловалась на «лишение эрекции» из-за санкций Зеленского

Певица Лолита Милявская пожаловалась на лишение эрекции из-за санкций Владимира Зеленского

Российская певица Лолита Милявская иронично прокомментировала санкции, которые против нее и других деятелей культуры ввел президент Украины Владимир Зеленский. Пост с видеокомментарием появился 8 января в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Лолита начала ролик с признания, что только она собиралась заняться сексом, как некий приятель прислал ей «список всех, кому что-то запретили на Украине». Певица изучила перечень звезд, а также узнала, какие ограничения теперь будут на нее наложены. Также, комментируя информацию о ней из списка, знаменитость добавила, что у нее никогда не было гражданства Украины, зато есть российское гражданство и гражданство Израиля по месту захоронения отца.

«Вот от чего пропала эрекция мгновенно, так из-за того, что теперь мне нельзя ни на каких судах в волнах Украины колыхаться», — пошутила она. Особенно певицу поразил запрет появляться на военных судах. Лолита перечислила еще несколько позабавивших ее пунктов санкционного списка, среди которых был запрет на то, чтобы иметь долю в недрах, и просьба вернуть государственные награды. В этот момент певица перешла на украинский и попросила хотя бы дать ей потрогать ее несуществующие награды, после чего она их сразу вернет.

«Люди, ну не занимайтесь фигней. Ну чего вы добились? Просто лишили меня эрекции, хотя я спать собиралась», — такими словами она завершила свой видеокомментарий. Большую часть подписчиков насмешило высказывание Лолиты, но некоторые из них сочли иронию неуместной.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел новые санкции в отношении более сотни российских и украинских деятелей культуры в субботу, 7 января. Ограничения затронули всего 119 лиц: в список попали режиссер Никита Михалков, певцы Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Дима Билан, Ирина Аллегрова, Михаил Шуфутинский и Лариса Долина, а также футболист Анатолий Тимощук. Санкции будут действовать против телеведущих Жанны Бадоевой, Леонида Якубовича и Дмитрия Киселева, юмористов Евгения Петросяна и Михаила Галустяна, и рэпера Басты (настоящее имя — Василий Вакуленко).