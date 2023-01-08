Промышленное предприятие оказалось повреждено в Харьковской области

В Харьковской области сообщили о повреждении промышленного предприятия в Мерефе

Промышленное предприятие было повреждено в ночь на воскресенье, 8 января, в городе Мерефа под Харьковом. Об этом заявил глава областной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что прошлой ночью в городе, находящемся в Харьковской области, оказался поврежден объект промышленности. По данным местных властей, это произошло после обстрела. В итоге погиб 50-летний житель.

В Мерефе работают механический завод и ряд предприятий строительной и пищевой промышленности.

В ночь на воскресенье, 8 января, также стало известно, что в городе зафиксированы два «прилета». После этого в Харьковской области была объявлена тревога. 6 января также по всей территории Украины были слышны сигналы тревоги.

При этом ранее российский патриарх Кирилл призвал к перемирию на Украине и в Донбассе, чтобы православные смогли спокойно отметить Рождество. Минобороны ввело режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО с 6 по 7 января.

Украинский президент Владимир Зеленский, в свою очередь, отверг предложение российской стороны. По его мнению, Россия под предлогом тишины пытается скрыть новые шаги «агрессии».