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14:34, 8 января 2023Спорт

Джокович выиграл первый титул в 2023 году

Новак Джокович победил на турнире в Аделаиде и выиграл первый титул в 2023 году

Фото: Loren Elliott / Reuters

Серб Новак Джокович обыграл американца Себастьяна Корду в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в австралийской Аделаиде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 8 января, и продлилась 3 часа и 11 минут. Сербский спортсмен одержал волевую победу со счетом 6:7 (8:10), 7:6 (7:3), 6:4.

Джокович выиграл первый титул в 2023 году и получит за победу более 94 тысяч долларов. Серб находится на пятом месте в рейтинге АТР. В полуфинале турнира в Аделаиде он обыграл россиянина Даниила Медведева.

5 января Федерация тенниса Австралии (Tennis Australia) отказалась отстранять российских и белорусских спортсменов от участия в играх Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Турнир пройдет с 16 по 29 января.

Алексей Гусев
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