Организаторы Australian Open отказались отстранять теннисистов из России и Белоруссии

Федерация тенниса Австралии (Tennis Australia) отказалась отстранять российских и белорусских спортсменов от участия в играх Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Об этом сообщает телеканал 9News.

В организации указали, что ее позиция в отношении россиян останется неизменной, несмотря на все призывы к дисквалификации игроков. Там заверили, что теннисисты из России и Белоруссии будут участвовать в нейтральном статусе, что «полностью соответствует принципам, изложенным министром спорта Австралии».

Ранее с требованием не допускать россиян до турнира выступил посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко. Он грозил, что планирует добиться встречи с председателем и генеральным директором Tennis Australia, чтобы изложить позицию правительства Украины.

Россияне продолжают выступления на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA). Однако спортсменов не допустили до участия в Уимблдоне из-за решения британских властей. Россиянам также запретили выступать на турнирах под эгидой Международной федерации тенниса (ITF).