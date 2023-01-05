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09:03, 5 января 2023Спорт

Организаторы Australian Open отказались отстранять теннисистов из России

Организаторы Australian Open отказались отстранять теннисистов из России и Белоруссии

Фото: Morgan Sette / Reuters

Федерация тенниса Австралии (Tennis Australia) отказалась отстранять российских и белорусских спортсменов от участия в играх Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Об этом сообщает телеканал 9News.

В организации указали, что ее позиция в отношении россиян останется неизменной, несмотря на все призывы к дисквалификации игроков. Там заверили, что теннисисты из России и Белоруссии будут участвовать в нейтральном статусе, что «полностью соответствует принципам, изложенным министром спорта Австралии».

Ранее с требованием не допускать россиян до турнира выступил посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко. Он грозил, что планирует добиться встречи с председателем и генеральным директором Tennis Australia, чтобы изложить позицию правительства Украины.

Россияне продолжают выступления на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA). Однако спортсменов не допустили до участия в Уимблдоне из-за решения британских властей. Россиянам также запретили выступать на турнирах под эгидой Международной федерации тенниса (ITF).

Марина Совина
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