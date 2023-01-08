«Манчестер Юнайтед» ввел «правило Роналду» после ухода португальца из клуба

«Манчестер Юнайтед» ввел ограничение в 200 тысяч фунтов на недельный оклад футболистов

«Манчестер Юнайтед» ввел ограничение на недельный оклад своих футболистов. Об этом сообщает Daily Mail.

Теперь игроки не смогут зарабатывать больше 200 тысяч фунтов стерлингов за семь дней. Нововведение начали называть «правилом Роналду» в честь бывшего португальского игрока манкунианцев Криштиану Роналду, который получал 450 тысяч в неделю.

Первым от нововведения пострадает голкипер Давид де Хеа. Летом его контракт с зарплатой 375 тысяч в неделю истечет, и ему будет предложено новое соглашение, которое впишется в лимит.

22 ноября «Манчестер Юнайтед», за который Роналду играл с 2021 года, объявил о расторжении контракта с португальцем по взаимному согласию сторон. Перед этим нападающий обвинил клуб в предательстве и заявил, что не уважает главного тренера Эрика тен Хага.