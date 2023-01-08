Отказ НАТО в запросе Сербии на ввод полиции и армии в Косово объяснили

Эксперт Топорнин: отказ НАТО ввести армию Сербии в Косово — предотвращение горячей фазы

Отказ НАТО в запросе Сербии на ввод полиции и армии в Косово направлен на предотвращение горячей фазы конфликта между Белградом и Приштиной. Так в беседе с «Лентой.ру» объяснил ответ НАТО доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

8 января президент Сербии Александр Вучич заявил, что командование контингента НАТО в Косово KFOR (Kosovo Force, также известна в русскоязычных источниках как СДК — «Силы для Косово» — прим. «Ленты.ру») отклонило запрос Белграда на введение контингента полиции и армии в Косово и Метохию.

Ситуация сложная. Какого-то тривиального или простого решения здесь нет Николай Топорнин директор Центра европейской информации

«Можно по-разному оценивать действия НАТО. Но сейчас все усилия направлены на то, чтобы не было горячего конфликта — чтобы стороны не вошли в вооруженное противостояние. НАТО в предложении Вучича ввести тысячи полицейских в Косово как раз и усматривает возможность, что где-то кто-то какие-то провокации организует и все это вспыхнет», — убежден Топорнин.

Эксперт напомнил, что Сербия предложила ввести в области Косово, в которых проживает большинство сербского населения, тысячи сербских полицейских для того, чтобы обеспечить порядок.

«Естественно, это вызвало недовольство со стороны албанских властей. И они отказались на тех основаниях, что это может означать автономизацию этих областей. Поэтому вряд ли это предложение Вучича получит дальнейшее развитие», — добавил он.

Ноябрьский кризис

При этом Топорнин отметил, что какие-либо действия со стороны Косово или Сербии необходимы. Потому что кризис, возникший в ноябре, уже чуть не перерос в военный конфликт.

Тогда ситуация была очень взрывоопасной, и в самый последний момент удалось не довести это до вспышки Николай Топорнин директор Центра европейской информации

«Сейчас ситуация более спокойная, но она все равно не нашла пока своего решения. Сегодня кризис представлен в замороженном виде: стороны остались на своих позициях, никакого компромиссного решения достигнуто не было. Но главное в том, что стороны уже отошли от опасной черты превращения холодного конфликта в горячий», — заявил политолог.

По мнению Топорнина, «уже не такая взрывоопасность», которая была еще несколько недель назад, и хорошо, что появляются инициативы по решению кризиса.

«Хотя эти инициативы пока не встречают взаимопонимания, но лучше обсуждать их и модернизировать, чем производить военные действия. Поэтому такой позитив я в этом вижу», — подытожил собеседник «Ленты.ру».

30 декабря Вучич заявил, что Сербии удалось избежать полномасштабного конфликта в Косово, который мог бы закончиться «катастрофой с НАТО». По его словам, сербским властям удалось предотвратить отправку Приштиной сил на север Косово и Метохии, населенный этническими сербами.

За день до этого он отозвал решение о приведении армии в состояние повышенной боевой готовности. Войска страны были приведены в боеготовность по приказу президента 26 декабря на фоне обострения ситуации в Косово.

Конфликт Сербии и Косово обострился после того, как 10 декабря серба Деяна Пантича, который до этого служил в косовской полиции, задержали по обвинению в нападении на сотрудников ЦИК, когда те готовили проведение выборов мэров четырех городов на севере.

Это произошло на фоне и без того напряженной обстановки: в конце ноября власти потребовали от местных сербов ездить на территории непризнанной республики только с косовскими номерами и ввели штрафы за сербские номера.