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16:06, 8 января 2023Мир

Отказ НАТО в запросе Сербии на ввод полиции и армии в Косово объяснили

Эксперт Топорнин: отказ НАТО ввести армию Сербии в Косово — предотвращение горячей фазы

Фото: Florion Goga / Reuters

Отказ НАТО в запросе Сербии на ввод полиции и армии в Косово направлен на предотвращение горячей фазы конфликта между Белградом и Приштиной. Так в беседе с «Лентой.ру» объяснил ответ НАТО доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

8 января президент Сербии Александр Вучич заявил, что командование контингента НАТО в Косово KFOR (Kosovo Force, также известна в русскоязычных источниках как СДК — «Силы для Косово» — прим. «Ленты.ру») отклонило запрос Белграда на введение контингента полиции и армии в Косово и Метохию.

Ситуация сложная. Какого-то тривиального или простого решения здесь нет

Николай Топорниндиректор Центра европейской информации

«Можно по-разному оценивать действия НАТО. Но сейчас все усилия направлены на то, чтобы не было горячего конфликта — чтобы стороны не вошли в вооруженное противостояние. НАТО в предложении Вучича ввести тысячи полицейских в Косово как раз и усматривает возможность, что где-то кто-то какие-то провокации организует и все это вспыхнет», — убежден Топорнин.

Эксперт напомнил, что Сербия предложила ввести в области Косово, в которых проживает большинство сербского населения, тысячи сербских полицейских для того, чтобы обеспечить порядок.

«Естественно, это вызвало недовольство со стороны албанских властей. И они отказались на тех основаниях, что это может означать автономизацию этих областей. Поэтому вряд ли это предложение Вучича получит дальнейшее развитие», — добавил он.

Ноябрьский кризис

При этом Топорнин отметил, что какие-либо действия со стороны Косово или Сербии необходимы. Потому что кризис, возникший в ноябре, уже чуть не перерос в военный конфликт.

Тогда ситуация была очень взрывоопасной, и в самый последний момент удалось не довести это до вспышки

Николай Топорниндиректор Центра европейской информации

«Сейчас ситуация более спокойная, но она все равно не нашла пока своего решения. Сегодня кризис представлен в замороженном виде: стороны остались на своих позициях, никакого компромиссного решения достигнуто не было. Но главное в том, что стороны уже отошли от опасной черты превращения холодного конфликта в горячий», — заявил политолог.

По мнению Топорнина, «уже не такая взрывоопасность», которая была еще несколько недель назад, и хорошо, что появляются инициативы по решению кризиса.

«Хотя эти инициативы пока не встречают взаимопонимания, но лучше обсуждать их и модернизировать, чем производить военные действия. Поэтому такой позитив я в этом вижу», — подытожил собеседник «Ленты.ру».

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30 декабря Вучич заявил, что Сербии удалось избежать полномасштабного конфликта в Косово, который мог бы закончиться «катастрофой с НАТО». По его словам, сербским властям удалось предотвратить отправку Приштиной сил на север Косово и Метохии, населенный этническими сербами.

За день до этого он отозвал решение о приведении армии в состояние повышенной боевой готовности. Войска страны были приведены в боеготовность по приказу президента 26 декабря на фоне обострения ситуации в Косово.

Конфликт Сербии и Косово обострился после того, как 10 декабря серба Деяна Пантича, который до этого служил в косовской полиции, задержали по обвинению в нападении на сотрудников ЦИК, когда те готовили проведение выборов мэров четырех городов на севере.

Это произошло на фоне и без того напряженной обстановки: в конце ноября власти потребовали от местных сербов ездить на территории непризнанной республики только с косовскими номерами и ввели штрафы за сербские номера.

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Алена Шевченко
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