Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:26, 8 января 2023Мир

Дан прогноз по финансированию Украины со стороны США

Политолог Бышок убежден, что финансовая поддержка Украины со стороны США сохранится

Фото: Andrew Marienko / AP

Финансовая поддержка Украины со стороны США сохранится. При этом она может стать либо чуть больше, либо чуть меньше. Такой прогноз в разговоре с «Лентой.ру» дал политолог Станислав Бышок.

Ранее американская журналистка Минди Робинсон в своем Twitter заявила, что президент Украины Владимир Зеленский заполучил своего «папика» в лице спикера палаты представителей США Кевина Маккарти.

Так она прокомментировала твит украинского лидера, в котором он поздравил Маккарти с избранием и выразил надежду на постоянную поддержку и дальнейшую помощь Украине со стороны США.

Достаточно трудно строить выводы на основании комментариев

Станислав Бышокполитолог

«По социологическим опросам, в странах, которые поддерживают Украину, большинство людей согласны с властью. Что касается США, то здесь и республиканцы, и демократы настроены на поддержку Украины. У республиканцев эта поддержка чуть-чуть меньше, у демократов — чуть-чуть больше. Но в целом поддержка очевидна и превышает количество людей, которые выступают против оказания помощи», — заявил Бышок.

Он сообщил, что финансовая поддержка США сохранится. Вопрос только в том, что она будет либо чуть больше, либо чуть меньше нынешней, добавил политолог.

На финансирование Украины не будет влиять успешность российских военных действий. Это не про то, что США потребуют у Зеленского сесть за стол переговоров с [президентом России Владимиром] Путиным

Станислав Бышокполитолог

Аналогия с Израилем

Также Бышок отметил, что, говоря о финансировании Украины, можно провести параллель с поддержкой Соединенными Штатами Израиля.

«За последнее десятилетие поддержка Израиля была то больше, то меньше. И как раз были споры в американском обществе о том, насколько целесообразно поддерживать Израиль, особенно когда он действует вразрез с теми рекомендациями, которые в США выражают. Когда Израиль действует вопреки, то поддержка не падает до нуля, она уменьшается. То же самое относится и к Украине», — заключил политолог.

Материалы по теме:
«Это новый раунд давней борьбы» Почему конфликт России и Украины был неизбежен и что ждет отношения двух стран в будущем?
«Это новый раунд давней борьбы»Почему конфликт России и Украины был неизбежен и что ждет отношения двух стран в будущем?
29 ноября 2022
«Украину цинично используют» Когда Россия начнет переговоры с Киевом и каким она видит будущее украинского народа?
«Украину цинично используют»Когда Россия начнет переговоры с Киевом и каким она видит будущее украинского народа?
30 июля 2022
«Вот заладили: Украина, Украина» Страны Африки не присоединились к санкциям против России. Почему они поддержали Москву?
«Вот заладили: Украина, Украина»Страны Африки не присоединились к санкциям против России. Почему они поддержали Москву?
26 августа 2022

7 января после длительных переговоров и 15 тура голосования спикером Палаты представителей США был избран представитель Республиканской партии Кевин Маккарти. За него проголосовали 216 конгрессменов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алена Шевченко
Обсудить
Последние новости
В Белоруссии анонсировали совместные с Россией военные учения
Офицер ВС России рассказал о попытках наемников прикрыться мобилизованными ВСУ
Замминистра обороны Украины назвала сложной ситуацию на востоке страны
Каррера рассказал об отношении россиян к Дзюбе
В Москве сотрудница хинкальной зарезала повара
В Крыму предположили смещение границ СВО на запад в будущем
В Швеции назвали невыполнимыми условия Турции по вступлению страны в НАТО
Юрий Дудь ликвидировал российский ИП
Против захотевшего воевать за Украину Смольянинова предложили возбудить дело
В Госдуме ответили на заявление готового воевать за Украину актера Смольянинова
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.