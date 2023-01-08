Дан прогноз по финансированию Украины со стороны США
Финансовая поддержка Украины со стороны США сохранится. При этом она может стать либо чуть больше, либо чуть меньше. Такой прогноз в разговоре с «Лентой.ру» дал политолог Станислав Бышок.
Ранее американская журналистка Минди Робинсон в своем Twitter заявила, что президент Украины Владимир Зеленский заполучил своего «папика» в лице спикера палаты представителей США Кевина Маккарти.
Так она прокомментировала твит украинского лидера, в котором он поздравил Маккарти с избранием и выразил надежду на постоянную поддержку и дальнейшую помощь Украине со стороны США.
Достаточно трудно строить выводы на основании комментариев
«По социологическим опросам, в странах, которые поддерживают Украину, большинство людей согласны с властью. Что касается США, то здесь и республиканцы, и демократы настроены на поддержку Украины. У республиканцев эта поддержка чуть-чуть меньше, у демократов — чуть-чуть больше. Но в целом поддержка очевидна и превышает количество людей, которые выступают против оказания помощи», — заявил Бышок.
Он сообщил, что финансовая поддержка США сохранится. Вопрос только в том, что она будет либо чуть больше, либо чуть меньше нынешней, добавил политолог.
На финансирование Украины не будет влиять успешность российских военных действий. Это не про то, что США потребуют у Зеленского сесть за стол переговоров с [президентом России Владимиром] Путиным
Аналогия с Израилем
Также Бышок отметил, что, говоря о финансировании Украины, можно провести параллель с поддержкой Соединенными Штатами Израиля.
«За последнее десятилетие поддержка Израиля была то больше, то меньше. И как раз были споры в американском обществе о том, насколько целесообразно поддерживать Израиль, особенно когда он действует вразрез с теми рекомендациями, которые в США выражают. Когда Израиль действует вопреки, то поддержка не падает до нуля, она уменьшается. То же самое относится и к Украине», — заключил политолог.
7 января после длительных переговоров и 15 тура голосования спикером Палаты представителей США был избран представитель Республиканской партии Кевин Маккарти. За него проголосовали 216 конгрессменов.