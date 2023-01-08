Дан прогноз по финансированию Украины со стороны США

Политолог Бышок убежден, что финансовая поддержка Украины со стороны США сохранится

Финансовая поддержка Украины со стороны США сохранится. При этом она может стать либо чуть больше, либо чуть меньше. Такой прогноз в разговоре с «Лентой.ру» дал политолог Станислав Бышок.

Ранее американская журналистка Минди Робинсон в своем Twitter заявила, что президент Украины Владимир Зеленский заполучил своего «папика» в лице спикера палаты представителей США Кевина Маккарти.

Так она прокомментировала твит украинского лидера, в котором он поздравил Маккарти с избранием и выразил надежду на постоянную поддержку и дальнейшую помощь Украине со стороны США.

Достаточно трудно строить выводы на основании комментариев Станислав Бышок политолог

«По социологическим опросам, в странах, которые поддерживают Украину, большинство людей согласны с властью. Что касается США, то здесь и республиканцы, и демократы настроены на поддержку Украины. У республиканцев эта поддержка чуть-чуть меньше, у демократов — чуть-чуть больше. Но в целом поддержка очевидна и превышает количество людей, которые выступают против оказания помощи», — заявил Бышок.

Он сообщил, что финансовая поддержка США сохранится. Вопрос только в том, что она будет либо чуть больше, либо чуть меньше нынешней, добавил политолог.

На финансирование Украины не будет влиять успешность российских военных действий. Это не про то, что США потребуют у Зеленского сесть за стол переговоров с [президентом России Владимиром] Путиным Станислав Бышок политолог

Аналогия с Израилем

Также Бышок отметил, что, говоря о финансировании Украины, можно провести параллель с поддержкой Соединенными Штатами Израиля.

«За последнее десятилетие поддержка Израиля была то больше, то меньше. И как раз были споры в американском обществе о том, насколько целесообразно поддерживать Израиль, особенно когда он действует вразрез с теми рекомендациями, которые в США выражают. Когда Израиль действует вопреки, то поддержка не падает до нуля, она уменьшается. То же самое относится и к Украине», — заключил политолог.

7 января после длительных переговоров и 15 тура голосования спикером Палаты представителей США был избран представитель Республиканской партии Кевин Маккарти. За него проголосовали 216 конгрессменов.