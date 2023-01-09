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18:15, 9 января 2023Культура

Православные активисты написали заявление на лидера Little Big

Православные активисты написали заявление на лидера Little Big за «сатанинский ритуал»

Кадр: видео @iliyaprusikin

Православные активисты из движения «Сорок сороков» написали заявление в Следственный комитет России на лидера группы Little Big Илью Прусикина. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Представителей организации возмутил «сатанинский ритуал» катания на скейтборде в виде креста. Юрист движения Георгий Солдатов заявил, что «талантливый исполнитель» целенаправленно выложил ролик, где он проехался на доске в форме креста, поскольку был убежден, что не вернется в Россию.

«Уверен, дело будет возбуждено, и господину Прусикину вернуться в Россию сложнее», — сказал Солдатов.

24 июня стало известно, что участники петербургской группы Little Big уехали из России в США. Информация об этом появилась после выхода клипа Generation Cancellation на YouTube. В описании ролика музыканты призвали остановить военные действия на территории Украины.

Месяцем позднее член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев призвал запретить концерты группы Little Big в России. Соловьев предложил музыкантам выступать на Западе, отметив, что их там «уважают и ценят».

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Марина Погосян
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