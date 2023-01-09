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20:20, 9 января 2023Наука и техника

В США назвали обещанные Киеву бронеавтомобили AMX-10RC странными

BI: обещанные Киеву бронеавтомобили AMX-10RC уязвимы перед противотанковыми ракетами

Фото: wikipedia

Бронеавтомобили AMX-10RC, которые Франция пообещала поставить Киеву, уязвимы перед танковыми снарядами и противотанковыми ракетами. В публикации американского издания Business Insider (BI) французскую машину назвали странной.

Как отмечает издание, AMX-10RC — это бронированная разведывательная машина, а не танк, который отличается гусеничным шасси, крупнокалиберным орудием и противоснарядным бронированием.

Шестиколесную машину разработали в начале 1970-х годов, а в 1979 году французская армия приняла AMX-10RC на вооружение. 16-тонный бронеавтомобиль развивает скорость до 80 километров в час. Бронирование AMX-10RC обеспечивает защиту экипажа от пуль и осколков.

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Колесный танк получил нарезную пушку F2 калибра 105 миллиметров, которая может поражать легкую бронетехнику и пехоту. Также орудие можно применять против танков на небольшом расстоянии. По словам профессора Центра военных исследований Университета Южной Дании Оливье Шмитта, созданная для разведки и огневой поддержки AMX-10RC является «немного странной» машиной.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Париж поставит Киеву AMX-10RC. Французский политик Флориан Филиппо назвал это решение безумием.

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Даниил Иринин
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