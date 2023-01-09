Полковник в отставке объяснил важность взятия российскими войсками Бахмутского

Полковник Литовкин: взяв под контроль Бахмутское, ВС РФ смогут открыть выход на Кременчуг

Взяв под контроль село Бахмутское в Донецкой народной республике (ДНР), российские войска смогут освободить Артемовск (украинское название — Бахмут), Соледар и открыть выход на Кременчуг. Об этом Ura.ru заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«В Бахмуте (Артемовске) уже освобождена южная и восточная часть. Осталась западная. Мы продолжаем это делать. До Харькова еще далеко, пока говорим о полном освобождении Донецкой народной республики», — объяснил Литовкин.

По его словам, Вооруженным силам (ВС) РФ важно взять Артемовск, так как под городом находятся соляные пещеры, где можно прятать танки, боевые машины пехоты, устраивать склады. Кроме того, отметил эксперт, населенный пункт является «перекрестьем всех дорог — железнодорожных, автомобильных и так далее».

В понедельник, 9 января, штаб территориальной обороны ДНР сообщил о взятии под контроль села Бахмутское, которое расположено к северо-востоку от Артемовска.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что командование Вооруженных сил страны (ВСУ) занимается организацией переброски подкреплений войскам, которые ведут бои с силами России в районе Артемовска и Соледара.