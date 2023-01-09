Валлийский футболист Гарет Бейл завершил карьеру в 33 года

Пятикратный победитель Лиги чемпионов, валлийский полузащитник Гарет Бейл в Twitter объявил о завершении профессиональной карьеры.

«После тщательного и вдумчивого решения я заявляю о немедленном уходе из клубного и международного футбола», — написал 33-летний спортсмен. Он назвал решение самым трудным в жизни.

Последним клубом Бейла стал «Лос-Анджелес», выступающий в Главной лиге футбола (MLS), куда он перешел в 2022 году. До этого права на игрока принадлежали мадридскому «Реалу», положение в котором не устраивало Бейла. Полузащитник требовал увеличить для него количество игрового времени, однако не получил желаемого.

Вместе с «Реалом» Бэйл пять раз выигрывал Лигу чемпионов, трижды — чемпионат Испании, а также Суперкубок УЕФА. Он стал самым дорогим футболистом в истории мадридцев. Трансфер хавбека из английского «Тоттенхэма» в 2013-м обошелся сливочным в 100 миллионов евро.