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18:54, 9 января 2023Спорт

Названы самые востребованные в новогодних шоу российские фигуристы

Самыми востребованными в новогодних шоу российскими фигуристами стали Кацалапов и Синицина
Виктория Синицина и Никита Кацалапов

Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Олимпийские чемпионы в командных соревнованиях Никита Кацалапов и Виктория Синицина стали самыми востребованными в новогодних ледовых шоу российскими фигуристами. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Пиар-менеджер пары Кристина Агабекян назвала точное количество представлений, в которых фигуристы успели поучаствовать в декабре и январе. По ее словам, спортсмены в общей сложности появились на льду в 35 шоу.

На втором месте в рейтинге расположилась олимпийская чемпионка в одиночном катании Анна Щербакова. Россиянка приняла участие в 26 представлениях. Тройку лидеров замкнул серебряный призер Игр-2018 в командных соревнованиях Михайл Коляда. Он выступил в 18 шоу.

Кацалапов и Синицина, а также Щербакова не выходили на лед в официальных турнирах после окончания Олимпиады-2022. Коляда участвовал в соревнованиях, но пропустил чемпионат России в декабре, сославшись на обострившийся синусит.

Алексей Гусев
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