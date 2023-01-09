Названы самые востребованные в новогодних шоу российские фигуристы

Самыми востребованными в новогодних шоу российскими фигуристами стали Кацалапов и Синицина

Олимпийские чемпионы в командных соревнованиях Никита Кацалапов и Виктория Синицина стали самыми востребованными в новогодних ледовых шоу российскими фигуристами. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Пиар-менеджер пары Кристина Агабекян назвала точное количество представлений, в которых фигуристы успели поучаствовать в декабре и январе. По ее словам, спортсмены в общей сложности появились на льду в 35 шоу.

На втором месте в рейтинге расположилась олимпийская чемпионка в одиночном катании Анна Щербакова. Россиянка приняла участие в 26 представлениях. Тройку лидеров замкнул серебряный призер Игр-2018 в командных соревнованиях Михайл Коляда. Он выступил в 18 шоу.

Кацалапов и Синицина, а также Щербакова не выходили на лед в официальных турнирах после окончания Олимпиады-2022. Коляда участвовал в соревнованиях, но пропустил чемпионат России в декабре, сославшись на обострившийся синусит.