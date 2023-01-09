РЕН ТВ: россиянин описал полет в самолете с вырванной дверью фразой «чуть не сдуло»

Россиянин описал полет в самолете авиакомпании «ИрАэро» с вырванной дверью фразой «чуть не сдуло». Своими впечатлениями от рейса он поделился в беседе с РЕН ТВ.

Так, россиянин Сергей Лидрик рассказал, что через 10 минут после взлета в салоне воздушного судна, летевшего из якутского села Маган в Магадан, послышался резкий хлопок. Затем на борту поднялся сильный ветер и почти у всех людей слетели шапки. «В конце сидел мужчина, его самого чуть не сдуло, — добавил он. — Он был уже не пристегнутый, отстегнулся. Чуть не вылетел».

Лидрик также подчеркнул, что сильнее всего перепугались женщины, а некоторые пассажиры переживали, что выпал и улетел их багаж. Более того, по его словам, в салоне самолета стало очень холодно. В Якутске на момент вылета было минус 35-38 градусов, а на высоте температура была еще ниже.

Мужчина сообщил, что в аэропорту всем пассажирам предложили успокоительное и пообещали вернуть деньги за билеты. Сам россиянин отказался отправляться в Магадан следующим рейсом, поскольку ему сказали, что лететь придется на этом же лайнере после того, как его восстановят.

Ранее 9 января сообщалось, что самолет Ан-26-100 направлялся по маршруту Маган — Магадан. На высоте нескольких километров люк грузового отсека разгерметизировался. Всего на борту находились 25 человек, включая экипаж, никто из них не пострадал. Сразу после инцидента пилоты пошли на посадку. В настоящее время транспортная прокуратура проводит проверку.