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20:51, 9 января 2023Бывший СССР

На Украине подтвердили гибель начштаба спецназа погранслужбы страны

Госпогранслужба Украины подтвердила гибель начштаба спецназа Юрчика под Соледаром

Фото: Shutterstock

Государственная погранслужба Украины подтвердила гибель начштаба спецназа ведомства полковника Юрия Юрчика под населенным пунктом Соледар. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram.

«Сегодня в последний путь проводили погибшего под Соледаром пограничника Юрия Юрчика. Вчера на направлении Соледара был массированный вражеский обстрел, который унес жизнь полковника Юрия Юрчика», — сказано в сообщении Госпогранслужбы. Согласно заявлению ведомства, он руководил обороной на огневых позициях около Соледара.

Ранее о ликвидации Юрчика во время артиллерийского удара войск России заявил военкор Андрей Руденко. Между тем стало известно о продвижении бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в районе городов Соледар и Артемовск в Донецкой народной республике (ДНР). Как отмечается, ежедневно военнослужащие уничтожают «огромное количество противников».

7 января также сообщалось о гибели в боях под Артемовском украинского пауэрлифтера Андрея Дмитриева. Спортсмен был смертельно ранен во время боевых действий в Донецкой области. На странице федерации указано, что он неоднократно участвовал в соревнованиях на родине и получал награды за свои достижения.

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Кристина Есикова
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