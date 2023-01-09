На Украине подтвердили гибель начштаба спецназа погранслужбы страны

Госпогранслужба Украины подтвердила гибель начштаба спецназа Юрчика под Соледаром

Государственная погранслужба Украины подтвердила гибель начштаба спецназа ведомства полковника Юрия Юрчика под населенным пунктом Соледар. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram.

«Сегодня в последний путь проводили погибшего под Соледаром пограничника Юрия Юрчика. Вчера на направлении Соледара был массированный вражеский обстрел, который унес жизнь полковника Юрия Юрчика», — сказано в сообщении Госпогранслужбы. Согласно заявлению ведомства, он руководил обороной на огневых позициях около Соледара.

Ранее о ликвидации Юрчика во время артиллерийского удара войск России заявил военкор Андрей Руденко. Между тем стало известно о продвижении бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в районе городов Соледар и Артемовск в Донецкой народной республике (ДНР). Как отмечается, ежедневно военнослужащие уничтожают «огромное количество противников».

7 января также сообщалось о гибели в боях под Артемовском украинского пауэрлифтера Андрея Дмитриева. Спортсмен был смертельно ранен во время боевых действий в Донецкой области. На странице федерации указано, что он неоднократно участвовал в соревнованиях на родине и получал награды за свои достижения.

