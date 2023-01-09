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15:19, 9 января 2023Спорт

Иранскому футболисту заменили смертную казнь на тюремное заключение

Иранского футболиста Амира Азадани приговорили к 26 годам тюрьмы за участие в протестах

Фото: Inked Pixels / shutterstock

Иранский футболист Амир Наср Азадани получил тюремный срок за участие в протестах. Об этом сообщает Tasnim.

Изначально футболисту грозила смертная казнь, однако наказание было заменено. В общей сложности его приговорили к 26 годам тюремного заключения по трем обвинениям. Он получил по пять лет за участие в незаконных группировках с намерением подорвать безопасность страны и за сговор и соучастие в преступлениях, направленных против государственной безопасности. Также игрока признали виновным в пособничестве «мохаребу» («враждебной Всевышнему деятельности» — прим. «Ленты.ру»). По этому обвинению его приговорили к 16 годам заключения.

Согласно иранскому законодательству, Азадани будет отбывать тюремные сроки одновременно. Таким образом, спортсмен проведет за решеткой 16 лет.

Ранее Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов обратилась к властям Ирана из-за ситуации с Азадани. В организации заявили, что возмущены сообщениями о том, что футболисту грозит казнь после протестов в поддержку прав женщин. Они призвали к немедленной отмене его наказания.

26-летний Азадани c лета 2022 года является свободным агентом. Его последним клубом был иранский «Иранджаван».

Дарья Коршунова
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