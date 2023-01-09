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11:40, 9 января 2023Спорт

Медведев впервые с 2019 года потерял статус первой ракетки России

Андрей Рублев обошел Даниила Медведева в рейтинге ATP и стал первой ракеткой России

Фото: Loren Elliott / Reuters

Россиянин Андрей Рублев занял шестое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщается на сайте организации.

Рублев поднялся на две позиции и обошел соотечественника Даниила Медведева. Таким образом, 25-летний спортсмен стал первой ракеткой России.

26-летний Медведев опустился на одну позицию и теперь располагается на восьмом месте. Он потерял статус первой ракетки страны впервые с августа 2019 года.

Всего в топ-100 теннисистов планеты входит пять россиян. Карен Хачанов занял 20-е место, Аслан Карацев поднялся на 52-ю строчку, а Роман Сафиуллин опустился на 98-ю позицию.

В 2022 году Медведев возглавлял рейтинг ATP на протяжении 16 недель с перерывом. Он установил рекорд среди российских спортсменов по этому показателю.

Дарья Коршунова
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